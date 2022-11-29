МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Инициатива по созданию "тройственного газового союза" России, Казахстана и Узбекистана представляет особую актуальность, ее еще предстоит оформить, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Россия и Казахстан обсудили создание "тройственного газового союза"

"Безусловно, эта идея и инициатива будет оформляться каким-то образом. Я имею ввиду в плане формулирования четких контуров", — рассказал он журналистам.

Представитель Кремля подчеркнул, что данный регион занимает большую площадь, и маршруты поставок энергоресурсов чрезвычайно актуальны для этой территории. "И у Казахстана, и у Узбекистана достаточно быстро развивается экономика, и у них растут внутренние потребности в газе, и кроме того, обе страны также торгуют на внешних рынках. Торгует на внешних рынках, естественно, и РФ… Россия с Казахстаном в качестве партнерства по ЕАЭС тоже имеют определенные планы по развитию этой отрасли", — пояснил он.

Создание союза в целях координации действий отвечает интересам всех участвующих сторон, однако необходимо действовать слаженно, проводить консультации и обсуждения, добавил Песков. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

По его словам, на первом этапе реализации данной идеи предусматривается обеспечение возможности для создания координационного механизма.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили создание "тройственного газового союза" во время встречи в Москве. Как ожидается, в обсуждении инициативы примут участие эксперты трех стран.