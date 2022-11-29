МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре на торгах во вторник растет на 3%, превышая 1350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" оценил востребованность газопровода через Монголию

Торги открылись у отметки около 1330 долларов. Стоимость фьючерсов по состоянию на 12.31 мск составляет 1372,9 доллара (+3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1332 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.