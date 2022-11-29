МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Германия заключила договор на поставки катарского СПГ, однако это топливо не сможет заместить российский газ, считает глава комитета бундестага по энергетике, представитель партии "Левые" Клаус Эрнст. Катар подписал соглашение о поставках СПГ в Германию

По его словам, в Берлине уже празднуют сделку с Катаром, согласно которой нефтегазовая госкомпания QatarEnergy будет поставлять в ФРГ ежегодно по два миллиона тонн СПГ, начиная с 2026 года и на протяжении 15 лет. По словам политика, на деле эти цифры не покроют и три процента потребления топлива в Германии.

"Реальных альтернатив российскому газу до сих пор нет!" — написал Эрнст на своей странице в твиттере.

Как позже отметил глава минэкономики ФРГ Роберт Хабек, что часть катарского газа спустя какое-то время придется перепродавать другим странам, чтобы Германия смогла достичь целей по климатической нейтральности.