МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Во вторник цены на природный газ в Европе прибавили 5,6%, поскольку морозная погода, как ожидается, будет способствовать снижению запасов в хранилищах и приведет к перебоям в работе ключевых объектах энергогенерации. Эксперты рассказали, от чего сейчас будут зависеть цены на газ на бирже ЕС

По прогнозам Maxar, со следующей недели на севере Европы температуры воздуха будут опускаться ниже климатической нормы, декабрьский прогноз пересмотрен в сторону более холодной погоды. Похолодание укрепит спрос на газ для отопления помещений.

Согласно данным, заполненность европейских газохранилищ по-прежнему составляет около 94% благодаря их активному пополнению за счет импорта сжиженного природного газа (СПГ) и более позднему наступлению зимнего отопительного сезона. Дополнительные объемы газа в хранилищах служат "подушкой безопасности" на случай более низких температур воздуха. Однако трейдеры продолжают внимательно следить за темпами сокращения запасов.

Котировки природного газа во вторник утром получили поддержку на фоне сокращения запасов наряду со снижением ветряной электрогенерации на этой неделе, отмечают аналитики Alfa Energy. Кроме того, на месторождении Тролль в Норвегии и газовом терминале Barrow North наблюдаются некоторые перебои с поставками.

Опасения относительно того, что Россия сократит поставки природного газа через территорию Украины, ослабли после заявления компании "Газпром" в понедельник. Ранее в "Газпроме" сократили поставки природного газа в Европу по другим трубопроводам. Во вторник поставки природного газа через Украину сохраняются в обычных объемах, сообщили в компании.

Около 10.15 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на природный газ с поставкой из терминала TTF выросли в цене на 5,5%, до 130 евро за мегаватт-час. Контракты на природный газ в Великобритании подорожали на 7,8%.