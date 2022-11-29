МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Экспорт американского СПГ в европейские страны по итогам 2022 года может вырасти в 2,6 раза, до 57 миллионов тонн по сравнению с 22 миллионами тонн в прошлом году, при этом большая часть экспортных поставок идет по средне- и долгосрочным контрактам, следует из комментария РИА Новости заместителя руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергея Колобанова. В бундестаге заявили об отсутствии альтернатив российскому газу

"По данным S&P Global, в страны Европы (включая Великобританию и Турцию) за январь-октябрь 2022 года из США было отправлено 46 миллионов тонн СПГ (за весь 2021 год – 22 миллиона тонн). Основные европейские страны-получатели – Франция, Испания, Нидерланды и Великобритания. По итогам 2022 года экспорт из США в Европу может достичь величины 57 миллионов тонн (или почти 79 миллиардов кубометров в регазифицированном состоянии)", – отметил аналитик.

Большая часть экспортных поставок из США идет по средне- и долгосрочным контрактам (более четырех лет), но необходимо иметь в виду, что часть покупателей по таким контрактам – глобальные компании (Total, Shell, BP), которые легко могут перенаправлять объемы с одного географического рынка на другой, добавил Колобанов.

Собеседник агентства уточнил, что для замещения российского газа Европа в 2022 году нарастила СПГ-поставки из США и Катара, а также трубопроводный импорт из Норвегии и в незначительном количестве — из Азербайджана. В ближайшие годы планы европейцев по замещению российских поставок газа связаны как с увеличением поставок СПГ из США и Катара (ближе к 2025 году), так и ростом трубопроводного импорта из Алжира, заключил эксперт. Поставки СПГ из России в Китай выросли с начала года на 32 процента

Аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит в комментарии РИА Новости говорил, что экспорт российского газа в Европу и Турцию может снизиться со 175 миллиардов кубометров в прошлом году до 85 миллиардов кубометров в текущем году.

В то же время экспорт СПГ из России в Европу, как отмечала Financial Times, вырос за 10 месяцев в годовом выражении на 42%, до 17,8 миллиарда кубометров. Большая часть, по данным газеты, пришлась на Францию, Бельгию, Испанию и Нидерланды. Доля российского СПГ в указанный период, также указывалось в Financial Times, составила 16% от всего поставляемого по морю газа в Европу.