ПЕКИН, 29 ноя — ПРАЙМ. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на встрече с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым выразил надежду на то, что Казахстан максимально увеличит поставки газа в Китай в зимнее время. "Газпром" оценил востребованность газопровода через Монголию

Встреча состоялась во вторник в формате видеоконференции.

"Энергетическое сотрудничество — стабилизирующий фактор двустороннего делового сотрудничества, надеемся, что казахская сторона обеспечит стабильность поставок газа в Китай в соответствии с контрактом и максимально увеличит поставки газа в зимний период", — сказал Ли Кэцян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Ли Кэцян отметил, что сотрудничество Китая и Казахстана имеет хорошую базу, очевидные взаимодополняющие преимущества, огромный потенциал и широкие перспективы. В бундестаге заявили об отсутствии альтернатив российскому газу

"Надеемся, что стороны осуществят межправительственный план торгово-экономического сотрудничества, ускорят обсуждение и подписание новой версии соглашения о защите инвестиций, планирование в сфере производственных мощностей и инвестиционного сотрудничества", — сказал Ли Кэцян.

Он также заявил, что Китай готов расширять импорт высококачественной и зеленой продукции сельского хозяйства и животноводства из Казахстана.