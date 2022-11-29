МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Цены на природный газ на NYMEX выросли примерно на 1% и приблизились к 7-дневному максимуму. Котировки получили поддержку на ожиданиях более холодной погоды в декабре, чем прогнозировалось ранее. Зеленский попросил у Запада дизель и газ, пишут СМИ

Между тем потенциал роста цен ограничен, поскольку ожидается, что в следующие две недели спрос будет менее высоким, чем считалось ранее.

Трейдеры на рынке природного газа также отмечают, что спрос может возрасти, если работа СПГ-терминала Freeport будет возобновлена, как и ожидалось.

Freeport планирует возобновить работу СПГ-терминала в середине декабря. Ожидается, что мощности этого терминала будут полностью задействованы к марту.

Около 14.01 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ выросли в цене на 6,3 цента, или 0,9%, до 7,259 доллара за млн БТЕ. Котировки нацелены на максимум закрытия с 23 ноября.

За истекший период этого года цены на природный газ в США выросли примерно на 95%.

В Европе природный газ торговался по 39 долларов за млн БТЕ, а в Азии — примерно по 30 долларов за млн БТЕ.