БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Новый временный механизм ограничения всплесков цен на газ по TTF в Евросоюзе не предназначен для структурного снижения стоимости "голубого топлива" в регионе, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

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"Он не предназначен для того, чтобы стать инструментом структурного снижения цен на газ", — подчеркнула она в профильном комитете Европарламента.

ЕК 22 ноября представила проект временного механизма корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергетическим кризисом. 

Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.