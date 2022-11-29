БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Новый временный механизм ограничения всплесков цен на газ по TTF в Евросоюзе не предназначен для структурного снижения стоимости "голубого топлива" в регионе, сказала еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Россия заняла жесткую позицию по потолку цен на нефть, заявил Новак

"Он не предназначен для того, чтобы стать инструментом структурного снижения цен на газ", — подчеркнула она в профильном комитете Европарламента.

ЕК 22 ноября представила проект временного механизма корректировки рынка газа в качестве еще одной меры для борьбы с энергетическим кризисом.

Отмечается, что механизм автоматически запустится при превышении цены месячного фьючерса по индексу TTF 275 евро за МВт.ч в течение двух недель и при спреде между ценой TTF и глобальной ценой СПГ в 58 евро и больше в течение десяти торговых дней.