МОСКВА, 29 ноя — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в декабре по итогам торгов вторника выросла на 3,9% и составила 1384,2 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Механизм ограничения скачков цен на газ ЕС не снизит его стоимость

Торги открылись у отметки около 1330 долларов, и в первые минуты торгов достигли ценового минимума в 1317,6 доллара (-1,1%). Ценовой максимум вторника составил 1422 доллара за тысячу кубометров (+6,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1332 доллара за тысячу кубометров.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.