АСТАНА, 30 ноя — ПРАЙМ. Астана будет оценивать проект "тройственного газового союза" с Россией и Узбекистаном с точки зрения санкционных рисков, заявил замглавы МИД Казахстана Роман Василенко. Песков рассказал о предстоящей работе по созданию " газового союза"

Он подчеркнул, что республика продолжит препятствовать попыткам использовать ее территорию для обхода санкций.

"Эти позиции не меняются, не поменялись, они будут, конечно же, использоваться при оценке любых потенциальных новых инициатив", — сообщил замминистра.

Василенко рассказал, что для выполнения поставленной задачи в правительстве Казахстана работает специальная комиссия, которая также занимается смягчением последствий текущей ситуации на экономику страны. В то же время Астана вновь подчеркивает, что санкции не должны использоваться как инструмент решения глобальных проблем. Россия и Казахстан обсудили создание "тройственного газового союза"

Кроме того, замглавы МИД отметил, что идея создания "газового союза" должна быть изучена специалистами до того, как будут приняты какие-либо решения на государственном уровне.

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в Кремле в понедельник затронули вопрос создания "тройственного газового союза" совместно с Узбекистаном. Как ожидается, инициатива поможет скоординировать действия при поставках российского топлива через территории стран-участниц союза.

Токаев сообщил, что Казахстану необходимо детальнее изучить данную идею.