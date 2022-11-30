МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,4 миллиона кубометров на 30 ноября, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. Механизм ограничения скачков цен на газ ЕС не снизит его стоимость

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,4 миллиона кубометров на 30 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

Украина в мае прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

С конца мая поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держатся на уровне 40–43 миллиона кубометров в сутки.