ВАРШАВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Цену природного газа для потребителей заморозят в Польше на уровне чуть больше двух тысяч долларов за тысячу кубометров, заявил журналистам пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер. Стоимость газа в Европе приблизилась к 1450 долларам за тысячу кубов

"В будущем году будет введена максимальная цена на газовое топливо на уровне около 200 злотых за мегаватт час (около 2068 долларов за тысячу кубометров). Также будут заморожены ставки услуг дистрибуции", — сказал Мюллер.

Он уточнил, что соответствующий законопроект будет рассмотрен парламентом Польши в ближайшее время. "Цены газа идут вверх, и мы не можем бездействовать, и хотим, чтобы поляки были защищены от роста цен газа. Исходя из этого законопроект правительства, будет рассмотрен на текущем заседании сейма, если речь идет о замораживании цен газа", — добавил он.

"Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской "Булгаргаз" из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. За этим последовало резкое подорожание энергоносителей, тепловой и электрической энергии.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что дешевые и надежные российские энергоресурсы были конкурентным преимуществом Европы, и даже частичный отказ от них уже негативно сказывается на ее экономике и жителях. А США, продавливая полный отказ ЕС от российских энергоносителей и других ресурсов, ведут к деиндустриализации Европы, говорил он.

Объем газа принято измерять в Европе в мегаваттах в час (МВт.ч), при этом в России учет идет в кубометрах. Различие связано с тем, что европейский подход основывается на количестве энергии, которую возможно выработать из поставляемого газа. Так, чем выше теплотворная способность или калорийность газа, тем меньший его объем необходим, чтобы вскипятить, например, литр воды, и тем более он дорогой. В Европе такой подход считается более объективным.