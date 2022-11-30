МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 14 октября превысила 1500 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европе угрожает погодная аномалия из России, которая "заморозит" весь газ

Торги открылись у отметки 1465,2 доллара. Стоимость январских фьючерсов по состоянию на 12.41 мск составляет 1500,9 доллара (+2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1464,3 доллара за тысячу кубометров.