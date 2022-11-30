МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста более чем до 9%, стоимость газовых фьючерсов с поставкой в следующем месяце на торгах в среду впервые с 13 октября превысила 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Европе угрожает погодная аномалия из России, которая "заморозит" весь газ

Торги открылись у отметки 1465,2 доллара. Стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) по состоянию на 16.56 мск составляет 1598,4 доллара (+9,2%).

Минутами ранее цены достигали 1604,5 доллара (+9,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1464,3 доллара за тысячу кубометров.

За день показатель увеличился на 90 долларов (+6,6%).