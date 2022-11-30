МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Решение властей Норвегии – одного из основных поставщиков газа в Европу – о невыдаче лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений до 2025 года не влияет на рост цен на газ на европейской бирже, реальная причина, вероятно, заключается в холодах и слабом ветре, сказал в комментарии РИА Новости старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

Власти Норвегии, вытеснившей Россию с позиции крупнейшего поставщика газа в Европу, решили отложить выдачу лицензий на разработку новых нефтегазовых месторождений — многие из них находятся в Арктике с потенциально большими открытиями — ещё на три года, сообщала в среду Financial Times. При этом в стране будут по-прежнему выдавать лицензии на существующие участки, что позволяет компаниям расширить производство, уточняет издание.

Расчётная стоимость фьючерсных контрактов по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) 29 ноября за день увеличилась до 1464,3 доллара за тысячу кубометров (+6,6%), свидетельствуют данные биржи ICE. Цена на рынке спот также выросла, и стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 30 ноября – поднялась примерно до 1430 долларов (+6,8%), следует из данных биржи EEX. Газовые фьючерсы на торгах в среду, по данным на 16.50 мск, дорожают на 7,6%, у 1575 долларов за тысячу кубометров. Ранее 30 ноября цены впервые с 13 октября превысили 1600 долларов за тысячу кубометров.

"Решение властей Норвегии не является причиной ценовых изменений. Любой газ из этих лицензий не поступит на рынок по крайней мере в течение пяти лет, а, скорее всего, семи–десяти. Реальной причиной подорожания газа, вероятно, является относительно холодная погода в Европе (а начиная с пятницы будет значительно холоднее) и слабый ветер", – отмечает Смит.

По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишинёве и чуть выше нуля градусов в Вене, Берне и Белграде. Выработка электроэнергии из ветра в Европе во вторник опустилась до минимальной с 23 сентября отметки – 7,9%, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope.

Средний показатель в ноябре составляет 19,33% в общем объеме, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.

Аналитик добавил, что в понедельник выработка электроэнергии на газовом топливе в течение дня достигла 17,5 ГВт – самого высокого показателя, наблюдаемого в этом году, в то время как выработка энергии ветром упала всего до 4 ГВт. Потребление газа в энергетике, по словам Смита, в среду днем остается на том же уровне.