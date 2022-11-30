ДОХА, 30 ноя — ПРАЙМ. Саудовская Аравия открыла два новых месторождения газа на востоке страны, сообщил в среду Саудовскому агентству новостей министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Салман. Польская Orlen продала Саудовской Аравии долю в Гданьском НПЗ

"Нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открыла два месторождения нетрадиционного природного газа в Восточной провинции, в частности, месторождение нетрадиционного природного газа "Автад" к юго-западу от города Хуфуф, а также месторождение природного газа "Аль-Дахна" к юго-западу от Дахрана. Эти месторождения помогут пополнить запасы природного газа королевства, чтобы достичь целей программы по замене жидкого топлива", — отметил министр.

По его словам, новые месторождения способны давать до 52 миллионов кубических футов (1,47 миллиона кубических метров) газа в день.

По данным агентства SAP, на новом месторождении Awtad из скважины Awtad-108001 поступает около 283 тысяч кубических метров газа, а также 740 баррелей конденсата в сутки, а из скважины Awtad-100921 — около 479 тысяч кубических метров газа и 165 баррелей конденсата.

Агентство пишет, что, по словам принца, второе месторождение AlDahna дает около 229 тысяч кубических метров газа в сутки из скважины AlDahna-4, а из скважины AlDahna-370100 — около 496 тысяч кубических метров газа и 362 баррели конденсата.

Согласно SAP, принц заявил, что важность этих открытий заключается в увеличении запасов природного газа Саудовской Аравии, что в свою очередь поможет реализовать программу вытеснения жидкого топлива. Министр энергетики добавил, что эти открытия подчеркивают богатство природных ресурсов, которыми располагает государство.