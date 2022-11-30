ВАРШАВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Газопровод Baltic Pipe, пролегающий от норвежского шельфа до Польши, вышел на полную мощность прокачки газа, сообщает польский оператор GAZ-System. Саудовская Аравия открыла два новых месторождения газа

"Baltic Pipe выходит на полную мощность с 30 ноября. Благодаря этой инфраструктуре мы можем ежегодно импортировать в Польшу до 10 миллиардов кубометров газа, что покрывает более 60% годового спроса страны на это сырье", — сказал председатель Gaz-System Томаш Стемпень.

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и Польшей через Данию, торжественно открыли в конце сентября.

Польское правительство заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ. "Газпром" 27 апреля приостановил экспорт газа в Польшу из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях. Польша ранее получала из России до 10 миллиардов газа в год по газопроводу "Ямал — Европа".

Ранее польский нефтегазовый концерн PGNiG объявил, что имеет диверсифицированный портфель источников газа для Baltic Pipe, который включает в себя как покупку, так и собственную добычу PGNiG Upstream Norway, что обеспечит поставку в Польшу из Норвегии около 6,5 миллиарда кубометров газа в 2023 и около 7,7 миллиарда в 2024 году.