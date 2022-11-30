МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США торговались неровно, со склонностью к снижению. Прогнозы менее холодной, чем ожидалось ранее, погоды, а также высокий уровень добычи оказывают давление на котировки. Фьючерсы на газ в США растут на ожиданиях похолодания в декабре

В 15.29 по Гринвичу январские фьючерсы на природный газ на NYMEX снизились в цене на 10,6 цента, или 1,5%, до 7,129 доллара за млн БТЕ. Недавно они продолжили снижение, опустившись ниже 7 долларов за млн БТЕ.

"Метеорологи периодически предрекают некоторое похолодание, однако пока неясно, когда же именно оно наступит", — отметил Том Саль из StoneX Financial Inc.

"В ближайшее время температуры воздуха, скорее всего, не опустятся до значений, способных вызвать опасения относительно нехватки запасов", — предполагают аналитики Gelber & Associates.

В Европе газ торгуется по 39 долларов за млн БТЕ, а в Азии — по 30 долларов за млн БТЕ.