МОСКВА, 30 ноя — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе по итогам торгов среды выросла на 6,4% и составила 1558,3 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперт назвал причину роста цен на газ в Евросоюзе

Торги открылись у отметки в 1465,2 доллара. В первые минуты торгов стоимость январских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) опустилась до ценового минимума в 1416,9 доллара за тысячу кубометров (-3,2%). Затем котировки перешли к росту и достигли ценового максимума во второй половине дня — 1605 долларов за тысячу кубометров (+9,6%), превысив отметку в 1600 долларов впервые с 13 октября. К закрытию торгов цены немного снизились — до 1558,3 доллара за тысячу кубометров (+6,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1464,3 доллара за тысячу кубометров.

Цена на споте по TTF также выросла, следует из данных биржи EEX. Стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 30 ноября – составляет около 1430 долларов, что на 6,8% выше, чем днем ранее. Газовые котировки в Европе растут на фоне похолодания и снижения выработки ветряной энергии.

По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля градусов в Вене, Берне и Белграде. Выработка электроэнергии из ветра в Европе во вторник опустилась до минимальной с 23 сентября отметки – 7,9%, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Средний показатель в ноябре составляет 19,33% в общем объеме, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года