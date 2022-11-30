БЕРЛИН, 30 ноя — ПРАЙМ. Норвегия будет стремиться сохранить производство газа на максимальном уровне в ближайшие годы, чтобы внести свой вклад в достижение стабильности на энергетическом рынке, заявил журналистам премьер-министр страны Йонас Гар Стёре. Механизм ограничения скачков цен на газ ЕС не снизит его стоимость

"Норвегия является поставщиком газа. Но не в наших интересах иметь высокие или нестабильные цены. Мы хотим внести свой вклад в достижение стабильности и предсказуемости. Для Норвегии важно, чтобы наши партнеры не пострадали от экономического кризиса… потому что тогда пострадает и Норвегия. Самое важное, что может сделать Норвегия сейчас, — это наращивать добычу газа и быть сильным, стабильным и надежным партнером. Мы уже увеличили экспорт на 8%, это эквивалентно 100 тераватт-часам, поступающим в Европу и помогающим Европе заполнить свои газовые хранилища", — сказал норвежский премьер на пресс-конференции после переговоров с канцлером.

Он уточнил, что в общей сложности Норвегия поставляет в Европу 122 миллиарда кубометров газа.

"Это примерно половина потребления газа в Германии. Мы сделаем все возможное, чтобы сохранить производство на максимальном уровне в течение следующих нескольких лет. Мы продолжим разведку газа на норвежской базе в рамках существующих инфраструктур, чтобы и дальше выполнять эту роль", — заключил Стёре.

Премьер Норвегии находится с визитом в Берлине.

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