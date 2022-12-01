Турция установила гигантский резервуар для черноморского газа
Турция установила резервуар на глубине 2200 метров для сбора газа из скважин в Черном море
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Турция установила в Черном море резервуар в 280 тонн для сбора газа, поступающего из скважин, сообщила местная газета Yeni Şafak.
Согласно информации, резервуар "Peçenek" находится на глубине 2,2 тысячи метров, работы по его установке длились 20 часов.
Резервуар будет направлять топливо из скважин с основным магистральным газопроводом. Таким образом черноморский газ стал чуть ближе к суше, отмечает издание.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара инвестирует около десяти миллиардов долларов в добычу и транспортировку 0,5 триллиона кубов газа с месторождения Сакарья. Как ожидается, первые поставки с месторождения произойдут в 2023 году.
https://1prime.ru/gas/20221201/839016864.html
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