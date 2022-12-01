МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Турция установила в Черном море резервуар в 280 тонн для сбора газа, поступающего из скважин, сообщила местная газета Yeni Şafak. Песков рассказал о предстоящей работе по созданию " газового союза"

Согласно информации, резервуар "Peçenek" находится на глубине 2,2 тысячи метров, работы по его установке длились 20 часов.

Резервуар будет направлять топливо из скважин с основным магистральным газопроводом. Таким образом черноморский газ стал чуть ближе к суше, отмечает издание.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара инвестирует около десяти миллиардов долларов в добычу и транспортировку 0,5 триллиона кубов газа с месторождения Сакарья. Как ожидается, первые поставки с месторождения произойдут в 2023 году.