МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг растет примерно на 6%,превышая 1660 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Турция установила гигантский резервуар для черноморского газа

Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 10.21 мск составляет 1665,9 доллара (+6,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 1566,7 доллара за тысячу кубометров. Газовые фьючерсы на торгах 30 ноября превысили отметку в 1600 долларов впервые с 13 октября.

Цена на рынке спот также выросла и стоимость контракта с поставкой "на день вперед" – 1 декабря – увеличилась почти до 1500 долларов (+4,7%), следует из данных биржи EEX. Газовые котировки растут на фоне снижения выработки электроэнергии из ветра и похолодания в Европе.

Ветрогенерация в регионе в среду опустилась до минимальной за пять месяцев отметки – 6,3% в общем объеме, следует из данных Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope. Средний показатель в ноябре составил 18,9%, а в отдельные дни месяца ветряные турбины обеспечивали около четверти европейского энергобаланса. В среднем же в течение года ветер удовлетворяет 15% потребностей Европы в электроэнергии. Ветрогенерация в Европе упала до минимума с июня

В то же время в Европу приходят холода. По данным woeurope.eu, температура в четверг и пятницу может опуститься ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, до нуля градусов в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля в Вене, Берне и Белграде. Похолодание в эти дни прогнозируются также в Берлине, Париже, Вене.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли еще весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.