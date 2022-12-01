МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Стоимость газовых фьючерсов с поставкой в январе на торгах в четверг впервые с 13 октября превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, ускорив темпы роста до 9%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Торги открылись у отметки 1610,8 доллара (+2,8%). Стоимость фьючерсов по состоянию на 11.00 мск составляет 1709,8 доллара (+9,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1566,7 доллара за тысячу кубометров.