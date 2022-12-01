МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. "Укрнафта" после трехлетнего перерыва возобновила продажу газа, сообщила в четверг украинская энергетическая биржа. Украина активизировала прокачку нефти по "Дружбе" в ночные часы

"После трехлетнего перерыва "Укрнафта" снова была инициатором позиций на продажу природного газа на украинской энергетической бирже, за исключением продажи газа собственной добычи по регулируемым ценам", — говорится в сообщении на сайте украинской энергетической биржи.

По информации сайта, предложение заинтересовало семь компаний. По результатам торгов, продано 100 тысяч кубометров газа по средневзвешенной цене 25 тысяч гривен (около 677,5 долларов) за тысячу кубометров.

Ранее украинские власти решили национализировать ряд предприятий, принадлежащих местным олигархам, в том числе "Укрнафту", "Укртатнафту" и "Мотор Сич", акции перейдут в собственность государства. Позднее секретарь совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что национализированные активы предприятий получили статус военного имущества и были переданы минобороны Украины.