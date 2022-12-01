МОСКВА, 1 дек —ПРАЙМ. Проект "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана позволит раскрыть энергетический потенциал стран, уверен министр экономического развития РФ Максим Решетников. Европе угрожает погодная аномалия из России, которая "заморозит" весь газ

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин на встрече в Кремле в понедельник обсуждали создание "тройственного газового союза" с участием Узбекистана для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана. В среду Путин провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

"Буквально на днях президент России предложил создать газовый союз между Узбекистаном, Казахстаном и Россией. Он позволит эффективнее использовать энергетический потенциал наших стран", — сказал Решетников, выступая в четверг на российско-узбекском бизнес-форуме.

Идея на первом этапе предусматривает возможность создания координационного механизма, возможно с неким юридическим лицом, но такие вопросы еще необходимо обсуждать, пояснял журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У России, Казахстана и Узбекистана большой потенциал сотрудничества в газовой сфере, в том числе по поставкам газа и его переработке, отмечал вице-премьер РФ Александр Новак.

Проект создания "газового союза" России, Казахстана и Узбекистана требует изучения специалистами до принятия решения на государственном уровне, в том числе должны быть оценены санкционные риски, заявлял заместитель министра иностранных дел Казахстана Роман Василенко.