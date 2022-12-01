Добыча "Газпрома" за 11 месяцев снизилась на 19,4 процента – до 376,9 миллиарда кубов газа
ДОБЫЧА ГАЗПРОМА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛАСЬ НА 19,4%, ДО 376,9 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/gas/20221201/839021797.html
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ДОБЫЧА ГАЗПРОМА ЗА 11 МЕСЯЦЕВ СНИЗИЛАСЬ НА 19,4%, ДО 376,9 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА — КОМПАНИЯ
https://1prime.ru/gas/20221201/839021797.html
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