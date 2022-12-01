МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Семь стран ЕС выступают за "более динамичный" потолок цены на газ, так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить счета, передает агентство Блумберг со ссылкой на документ. Вероятность для банков "выйти в ноль" выросла по итогам 2022 года

Согласно этим государствам, предложенный Еврокомиссией предел разработан таким образом, что не будет действовать.

"Страны, включая Италию, Бельгию и Грецию, предлагают поправку, которая установит потолок, по большей части основанный на фиксированном уровне — используя в качестве примера 160 евро (167 долларов США) за мегаватт-час — но также (введет) и плавающий элемент на основе цен на ключевых международных газовых хабах", — говорится в сообщении агентства.

Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 долларам за тысячу кубометров при паритете евро и доллара или около 2960 долларов по текущему курсу. Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря.