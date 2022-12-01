МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Министерство юстиции РФ зарегистрировало приказы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) об индексации цен на газ в России на 8,5% с 1 декабря, следует из документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации. Совет директоров "Газпрома" обсудит программу развития 7 декабря

В начале ноября ФАС предложила с 1 декабря повысить на 8,5% регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения.

Минэкономразвития в сентябре сообщало, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, тарифы на газ для промышленности и населения вырастут на 8,5%. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года.

По прогнозу Минэкономразвития, в текущем году инфляция в РФ ожидается на уровне 12,4%. При этом глава Минэкономразвития Максим Решетников не исключал, что инфляция в России по итогам 2022 года может оказаться лучше прогноза, будет в диапазоне 12-12,4%.