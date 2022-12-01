МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа в стране на неделе 19-25 ноября на 81 млрд кубических футов. Цены на газ в Европе по итогу дня упали до 1487 долларов за тысячу кубов

Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, полагали, что запасы снизились на 88 млрд кубических футов.

Общий объем запасов природного газа в подземных хранилищах США теперь составляет 3,483 трлн кубических футов, что на 89 млрд кубических футов ниже по сравнению с уровнем годичной давности и на 86 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения.

На момент написания статьи январские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с повышением на 15,1 цента, или 2,2%, по 7,081 доллара за млн БТЕ. До выхода данных EIA контракты торговались по 7,088 доллара за млн БТЕ.