Минэнерго США сообщило о сокращении запасов природного газа за неделю
Минэнерго США отметило сокращение запасов природного газа на 81 миллиард кубических футов
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МОСКВА, 1 дек — ПРАЙМ. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило о сокращении запасов природного газа в стране на неделе 19-25 ноября на 81 млрд кубических футов.
Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, полагали, что запасы снизились на 88 млрд кубических футов.
Общий объем запасов природного газа в подземных хранилищах США теперь составляет 3,483 трлн кубических футов, что на 89 млрд кубических футов ниже по сравнению с уровнем годичной давности и на 86 млрд кубических футов ниже среднего 5-летнего значения.
На момент написания статьи январские фьючерсы на природный газ на NYMEX торговались с повышением на 15,1 цента, или 2,2%, по 7,081 доллара за млн БТЕ. До выхода данных EIA контракты торговались по 7,088 доллара за млн БТЕ.
https://1prime.ru/gas/20221201/839027228.html
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