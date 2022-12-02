МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Взрывные устройства для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" могли спустить с надводного судна, написал в статье для шведского издания Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг. "Северные потоки" были повреждены мощными взрывами, заявила датская полиция

Он пояснил: "Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами".

Ливонг считает, что в диверсии были задействованы несколько судов, которые понадобились для управления взрывным устройством.

В то же время, согласно другой версии, которую привело издание, взрывные устройства были установлены с помощью подводных аппаратов.