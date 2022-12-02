В Швеции раскрыли возможный способ подрыва "Северных потоков"
Expressen: зарядами для подрыва "Северных потоков" могли управлять с надводного судна
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Взрывные устройства для подрыва газопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2" могли спустить с надводного судна, написал в статье для шведского издания Expressen доцент НИИ обороны королевства Ханс Ливонг.
Он пояснил: "Это не маленький высокоточный заряд, а более крупный заряд, который был размещен на дне рядом с трубами".
Ливонг считает, что в диверсии были задействованы несколько судов, которые понадобились для управления взрывным устройством.
В то же время, согласно другой версии, которую привело издание, взрывные устройства были установлены с помощью подводных аппаратов.
https://1prime.ru/gas/20221202/839027381.html
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