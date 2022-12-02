САМАРКАНД, 2 дек — ПРАЙМ. Вопрос создания "тройственного газового союза" между Россией, Казахстаном и Узбекистаном будет обсуждаться в ходе рабочего визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Узбекистан, сообщил журналистам в Самарканде российский вице-премьер Александр Новак. Мишустин предложил проводить бизнес-форумы России и Узбекистана ежегодно

"Да, сотрудничество в газовой сфере будет обсуждаться", — заявил Новак в кулуарах российско-узбекистанского бизнес-форума, отвечая на вопрос о том, будет ли обсуждаться тема газового союза.

Мишустин 1-2 декабря находится с рабочим визитом Узбекистане, с премьер-министром республики Абдуллой Ариповым они проведут в Самарканде заседание Совместной комиссии на уровне глав правительств, а также выступят на пленарном заседании бизнес-форума.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с Мишустиным 28 ноября сообщил, что на завершившихся до этого на переговорах российский президент Владимир Путин говорил о необходимости создания трехстороннего союза с участием РФ, Казахстана и Узбекистана. Токаев добавил, что казахстанской стороне "нужно вникнуть в эту тему", чтобы "прийти к искомым результатам и соглашениям".