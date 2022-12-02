МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе после роста в четверг выше 1700 долларов за тысячу кубометров перешли к снижению и в пятницу теряют примерно 6%, приближаясь к 1400 долларам, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Котировки газа упали в четверг на менее значительном сокращении запасов

Январские фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 1546 долларов (+2,8%). Стоимость по состоянию на 11.49 мск составляет 1417,9 долларов (–5,8%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1504,7 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость ближайших фьючерсов на ICE в четверг впервые с 13 октября превысила отметку в 1700 долларов (максимум составил почти 1780 долларов). Цены в Европе выросли на фоне похолодания и снижения ветрогенерации.

По данным метеорологической службы WeatherOnline, температура в пятницу и субботу ожидается ниже нуля градусов в Минске и Варшаве, на нуле — в Киеве и Кишиневе и чуть выше нуля граудсов в Вене и Берне. Похолодание в эти дни прогнозируются в Лондоне, Париже, Берлине.

Доля ветрогенерации, по последним данным Европейской ассоциации ветровой энергетики WindEurope, в четверг составила 7,6% в общем объеме. Показатель 30 ноября опустился до минимальной за пять месяцев, с 22 июня, отметки в 6,3%.

Цены на газ в регионе ощутимо выросли ещё весной 2021 года, когда стоимость на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета показатель превысил 600 долларов, а осенью – уже 1000 долларов. Резкий рост цен продолжился и в 2022 году. В начале марта из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов газовые контракты с поставкой в следующем месяце достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.

Затем цены снизились и в апреле–мае были стабильны у 1000–1100 долларов, однако в июне вновь начали расти. В августе средняя цена газовых фьючерсов достигла 2450 долларов за тысячу кубометров, а стоимость на споте впервые превысила 3200 долларов. Несмотря на снижение в конце ноября до уровня 1200–1400 долларов, газовые котировки в несколько раз превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Такого устойчивого роста цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.