МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Газпром" намерен отстаивать свои интересы в суде по иску Uniper, используя все доступные средства, прежде всего юридические, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Uniper подала в суд на "Газпром" для возмещения убытков

Ранее в среду немецкий импортер газа Uniper сообщил об обращении в международный арбитражный суд по вопросу возмещения убытков в 11,6 миллиарда евро с корпорацией "Газпром экспорт", которые компания из Германии понесла из-за отсутствия поставок "голубого топлива", начиная с июня.

"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", — сказал официальный представитель Кремля.

Так Песков ответил на вопрос журналистов о судебном разбирательстве российской и немецкой компаний.