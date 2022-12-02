"Газпром" будет отстаивать свои интересы перед Uniper, сообщил Песков
Песков: "Газпром" всеми доступными средствами будет отстаивать свои интересы перед Uniper
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Газпром" намерен отстаивать свои интересы в суде по иску Uniper, используя все доступные средства, прежде всего юридические, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее в среду немецкий импортер газа Uniper сообщил об обращении в международный арбитражный суд по вопросу возмещения убытков в 11,6 миллиарда евро с корпорацией "Газпром экспорт", которые компания из Германии понесла из-за отсутствия поставок "голубого топлива", начиная с июня.
"Ну, естественно, всеми доступными средствами, юридическими прежде всего, наша компания будет отстаивать свои интересы", — сказал официальный представитель Кремля.
Так Песков ответил на вопрос журналистов о судебном разбирательстве российской и немецкой компаний.
https://1prime.ru/gas/20221202/839033397.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.