МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Послы Европейского союза планируют в пятницу обсудить предложение ЕК по введению ограничений цены на газ на уровне 264 евро за МВт.ч (2730 евро за тысячу кубометров), пишет газета Financial Times со ссылкой на проект предложения. Песков призвал дождаться окончательного решения по потолку цен на нефть

Еврокомиссия 22 ноября предложила ввести предельную цену для месячного фьючерса на газ по индексу TTF (крупнейший европейский хаб, расположенный в Нидерландах) на уровне 275 евро за МВт.ч, что соответствует примерно 2840 евро за тысячу кубометров. Однако 24 ноября министры энергетики стран Евросоюза не смогли договориться о предельной цене и отложили принятие решения до встречи, запланированной на 13 декабря.

"Предложение по потолку на уровне 264 евро за МВт.ч — на 11 евро ниже, чем предлагала Еврокомиссия — будет обсуждаться послами ЕС в пятницу", — сообщает издание.

Отмечается, что документ исключил пункт о необходимости для стран-членов отчитываться о сокращении спроса на газ, если цены достигнут этого уровня и механизм сработает.

Ранее агентство Bllomberg, сославшись на документ, передавало, что семь государств Евросоюза высказались за введение "более динамичного" потолка цены на "голубое топливо", так как, по их мнению, план исполнительных органов блока не поможет потребителям оплатить счета.