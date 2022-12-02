БЕЛГРАД, 2 дек — ПРАЙМ. Сербия ежемесячно тратит 200 миллионов евро на поставки газа и до 100 миллионов евро — на закупку электроэнергии без расходов на ее производство, рассказал президент страны Александр Вучич. FT: послы ЕС обсудят лимит цен на газ на уровне 2730 евро за тысячу кубов

"По комбинированным ценам мы в любом случае не расходуем меньше 200 миллионов евро в месяц, а за электричество, только за импорт электроэнергии, не говорим о производстве, расходуем от 42 миллионов евро в ноябре и ожидаемых от 90 до 100 миллионов евро в декабре. Поэтому хочу, чтобы люди знали, насколько это важно и насколько важна поддержка ЕС в этом вопросе", — подчеркнул он по итогам подписания соглашений с Евросоюзом о целевой финансовой помощи.

Кроме того, отметил Вучич, Сербия в рамках диверсификации поставок строит соединительный газопровод с Болгарией на линии Ниш-Димитровград для импорта "голубого топлива" из Азербайджана и СПГ из Греции.

Сербское Агентство по энергетике одобрило в конце ноября повышение цен на около 11 процентов газа для домовладений и на восемь процентов — электричества.

Гендиректор госкомпании "Србиягаз" Душан Баятович сообщил РИА Новости по итогам переговоров с Газпромом в середине ноября, что Белград с 1 декабря будет получать дополнительные два миллиона кубометров российского "голубого топлива" к договоренным ранее объемам.