МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных поставок для ноября, сообщила компания. В Совфеде хотят ограничить наценку на продажу золота банками физлицам

"Тридцатого ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлено 1516,6 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.

Рост потребления газа, как отмечает "Газпром", связан с резким снижением температуры в ряде регионов России. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома", подчеркивает компания, осуществляются надежно.

"Отметим, что предыдущий суточный максимум поставок для ноября был зафиксирован 29 ноября 2022 года — 1486,7 миллиона кубометров газа", — также говорится в сообщении.