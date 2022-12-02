"Газпром" 30 ноября установил рекорд по суточным поставкам в России
"Газпром" 30 ноября установил рекорд по суточным поставкам в России для этого месяца
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МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Газпром" 30 ноября поставил российским потребителям по газотранспортной системе 1,517 миллиарда кубометров газа, установив исторический рекорд суточных поставок для ноября, сообщила компания.
"Тридцатого ноября по газотранспортной системе "Газпрома" российским потребителям поставлено 1516,6 миллиона кубометров газа – это новый абсолютный исторический рекорд суточных поставок для ноября", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
Рост потребления газа, как отмечает "Газпром", связан с резким снижением температуры в ряде регионов России. Поставки по газотранспортной системе "Газпрома", подчеркивает компания, осуществляются надежно.
"Отметим, что предыдущий суточный максимум поставок для ноября был зафиксирован 29 ноября 2022 года — 1486,7 миллиона кубометров газа", — также говорится в сообщении.
https://1prime.ru/gas/20221202/839036347.html
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