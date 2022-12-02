МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии выросли вторую неделю подряд вслед за котировками в Европе, где в скором времени ожидается похолодание. Тем не менее потенциал роста цен в ближайшие недели может быть ограниченным на фоне обильных запасов в Азии. FT: послы ЕС обсудят лимит цен на газ на уровне 2730 евро за тысячу кубов

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в январе на этой неделе составила 35 долларов США за млн БТЕ. Это на 4 доллара, или 13%, выше по сравнению с прошлой неделей.

"Цены в Азии на этой неделе колебались. Сначала цены росли на фоне несколько возросшей активности на спот-рынке… однако к концу недели настроения на рынке стали немного медвежьими, поскольку на некоторых тендерах цены на СПГ находились в нижней части диапазона 30-40 долларов (за млн БТЕ)", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG. По его словам, столь низкие цены на тендерах могут говорить в пользу дальнейшего падения в декабре.

"Если судить по форвардной кривой, спрос может возрасти в феврале, поскольку большинство покупателей уже обеспечило себе поставки на январь", — добавил он.

Рост цен на СПГ в Азии на этой неделе был по большей части связан с удорожанием природного газа и СПГ в Европе. Рынок реагирует на вероятность того, что партии из тихоокеанского бассейна будут направлены в Европу, если премия в европейских ценах будет достаточно высокой, подчеркнул Сэмюел Гуд из Argus.

Стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу 1 декабря составляла 31,641 доллара США за млн БТЕ, согласно оценке S&P Global Commodity Insights, что на 10,375 доллара дешевле январских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF.

"С началом декабря цены на рынках СПГ и природного газа растут. Этому содействуют прогнозы более холодной, чем обычно, погоды в некоторых регионах Европы, а также активные покупки газа в Северо-Восточной Азии с поставкой в январе по цене в районе 30-40 долларов за млн БТЕ", — отметил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights.

В ноябре 2022 года импорт СПГ в ЕС и Великобританию достиг рекордного максимума 11,14 млн тонн. Основным покупателем выступила Франция, импортировавшая 2,6 млн тонн, сообщил Андреас Шредер из ICIS.

"В декабре импорт, вероятно, будет таким же активным: к Европе направляются более 50 СПГ-танкеров, которые прибудут в порты в ближайшие 10 дней", — добавил он.

Стоимость фрахта СПГ-судов (как в тихоокеанском, так и в атлантическом бассейнах) снова резко снизилась на этой неделе, более чем на 30%. Это связано с приостановкой ряда экспортных проектов, уменьшением спроса на суда, а также с ростом числа доступных для фрахта судов, отмечает Генри Беннетт из Spark Commodities.

Стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан в пятницу упала до 262 000 долларов в день, а в тихоокеанском бассейне — до 243 500 долларов в день.

Арбитражное окно для фрахта судов, которые будут загружены позднее этой зимой, в атлантическом бассейне уже закрылось. Это приводит к снижению спроса на суда, в то время как компании стремятся поскорее доставить груз из таких стран, как США и Западная Африка, в Европу, а не в Северо-Восточную Азию, заключил Гуд.