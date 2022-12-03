АШХАБАД, 3 дек — ПРАЙМ. На нефтегазовом месторождении "Узынада" в туркменском секторе Каспийского моря получен приток природного газа и конденсата, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан" со ссылкой на вице-премьера Шахыма Абдрахманова, курирующего топливно-энергетический комплекс страны. FT: послы ЕС обсудят лимит цен на газ на уровне 2730 евро за тысячу кубов

На заседании правительства по видеосвязи Абдрахманов сообщил, что приток природного газа и конденсата получен государственным концерном "Туркменнефть" на месторождении "Узынада" в Балканском велаяте.

Заслушав отчет, президент Туркмении Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что выявление запасов углеводородного сырья на перспективных нефтегазовых месторождениях Каспия призвано придать импульс дальнейшему динамичному развитию отечественной экономики и обеспечить повышение производственного потенциала отрасли.

В 2019 году Госконцерн "Туркменнефть" и международная группа компаний ARETI Group (с головным офисом в Женеве) подписали в Ашхабаде меморандум о взаимопонимании в разработке нефтегазового месторождения "Узынада" в туркменском секторе Каспия. Тогда в беседе с журналистами глава ARETI Игорь Макаров сказал, что возглавляемая им компания намерена участвовать в освоении указанного месторождения, предоставляя сервисные услуги.