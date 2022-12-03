КИШИНЕВ, 3 дек — ПРАЙМ. Молдавия впервые получила газ из Трансбалканского газопровода и протестирует магистраль Яссы – Унгены- Кишинев, сообщил в субботу руководитель госпредприятия "Энергоком" Виктор Бынзарь. В ЕС ожидают, что энергетический кризис продлится и в следующем году

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья), однако в октябре "Газпром" сократил объемы поставок газа в Молдавию, а Кишинев в свою очередь уменьшил количество газа для Приднестровья, в результате чего Молдавская ГРЭС, турбины которой работают на газе, была вынуждена значительно сократить генерацию электричества. Сейчас Кишинев закупает электроэнергию в Румынии, где она значительно дороже.

"Для диверсификации поставок натурального газа и обеспечения энергетической безопасности страны "Энергоком" закупил газ в Средиземноморье, чтобы протестировать возможность реверса. Мы произвели тестовую закупку 4,3 миллионов кубометров газа из Трансбалканского газопровода. Мы также протестируем газопровод Яссы-Унгены-Кишинев," — заявил Бынзарь в интервью кишиневскому изданию Bani ("Деньги").

Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены, протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально была открыта в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не были осуществлены. В 2020 году была достроена ветка Унгены – Кишинев. Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо порядка 3 миллиардов кубических метров газа. Газопровод из Румынии не может обеспечить газом Приднестровье.