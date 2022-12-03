КИШИНЕВ, 3 дек — ПРАЙМ. Румыния осуществила подачу газа по трубопроводу Яссы-Унгены- Кишинев, сообщает в субботу пресс-служба румынской компании Transgaz. Эксперты спрогнозировали, что решит ОПЕК+ на заседании 4 декабря

Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально была открыта в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не были осуществлены. В 2020 году была достроена ветка Унгены – Кишинев. Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо порядка 3 миллиардов кубических метров газа. Газопровод из Румынии не может обеспечить газом Приднестровье.

"Сегодня в 13:00 началась транспортировка газа в направлении Румыния — Молдавия. Номинально 1 023 266 кубических метров. Компрессор работает нормально", — сообщили в румынской Transgaz. Информацию о том, во сколько обойдется Кишиневу экспорт газа из Румынии, на данный момент власти Молдавии не озвучивают.

Ранее руководитель государственной молдавской компании "Энергоком" Виктор Бынзарь заявил кишиневским СМИ, что Молдавия впервые получила газ из Трансбалканского газопровода и протестирует магистраль Яссы – Унгены- Кишинев.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС (находится на территории Приднестровья), однако в октябре "Газпром" сократил объемы поставок газа в Молдавию, а Кишинев в свою очередь уменьшил количество газа для Приднестровья, в результате чего Молдавская ГРЭС, турбины которой работают на газе, была вынуждена значительно сократить генерацию электричества. Сейчас Кишинев закупает электроэнергию в Румынии, где она значительно дороже.