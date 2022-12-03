КИШИНЕВ, 3 дек — ПРАЙМ. Газ, поставляемый в Молдавию "Газпромом", будет распределяться в Приднестровье, заявил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. МИД Венгрии: пора осознать, что потолок цен на нефть вредит экономике ЕС

"Начиная с завтрашнего дня "Молдовагаз" будет закупать природный газ из двух источников, 5,7 миллиона кубометров будут поставляться ПАО "Газпром" в рамках действующего контракта и согласно утвержденных объемов на декабрь. Данный объем будет полностью направлен ООО "Тираспольтрансгаз", в том числе для производства электроэнергии Молдавской ГРЭС. Также "Молдовагаз" будет закупать природный газ у государственной компании "Энергоком", согласно ежедневных номинаций, в объеме 3,5 миллиона кубометров для потребителей правобережья Днестра", — написал Чебан в своем Telegram-канале.

Топ-менеджер подчеркнул, что общий ежесуточный объем потребления газа в Молдавии в декабре составит порядка 9,2 миллиона кубометров.

Ранее в субботу вице-премьер Молдавии Андрей Спыну сообщил, что в декабре Кишинев вернется закупкам электроэнергии у принадлежащей российской компании "Интер РАО" Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья), с которой с 1 ноября приостановил коммерческие отношения, отказавшись распределять в регион российский газ (5,7 миллиона кубометров в сутки), необходимый в том числе и для обеспечения работы турбин станции. Вице-премьер подчеркнул, что компания "Молдовагаз" все-таки поставит в Приднестровье необходимый объем голубого топлива, а сама Молдавия начнет использовать газ из накопленных запасов (более 200 миллионов кубометров). Стороны договорились о поставках Молдавии электричества по цене 73 доллара за 1 МВт/ч. до 1 ноября Кишинев покупал у Молдавской ГРЭС электроэнергию по цене 62 доллара за 1 МВт/ч.

Также в субботу стало известно, что румынская компания Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу "Яссы — Унгены — Кишинев". В компании отметили, что в планах поставлять в Молдавию примерно миллион кубометров газа.

Молдавия и Румыния построили газопровод Яссы — Унгены протяженностью 43,2 километра и стоимостью 26 миллионов евро при финансовой поддержки ЕС. Магистраль официально была открыта в августе 2014 года, но поставки газа по ней так и не были осуществлены. В 2020 году была достроена ветка Унгены – Кишинев. Пропускная способность газопровода из Румынии составляет в 1,5 миллиарда кубометров в год, тогда как для Молдавии, с учетом Приднестровья, необходимо порядка 3 миллиардов кубических метров газа. Газопровод из Румынии не может обеспечить газом Приднестровье.