МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. "Газпрому" и другим крупным нефтегазовым компаниям из России следует иметь свои представительства в Ширазе, являющемся центром деятельности нефтегазового бизнеса в Иране, заявил РИА Новости советник губернатора правительства провинции Фарс, директор по сотрудничеству в сфере образования и науки в Ширазском университете Мойтаба Биназаде. Иран хочет наращивать сотрудничество с Россией в сфере развития технологий

"На самом деле, Шираз — самый важный город на юге Ирана. Очень многие компании, которые работают в регионе Персидского залива и рядом с ним, имеют офисы в Ширазе. Я думаю, что "Газпром" и другие крупные компании в России тоже должны иметь такие офисы в этом городе", — сказал он.

Советник губернатора при этом он отметил, что Россия обладает огромными ресурсами — нефтью и газом, а провинция Фарс также является центром деятельности нефтегазовых компаний, у которых есть специальные промышленные зоны в южной части Фарса.

"К тому же, сама провинция находится очень близко к другим регионам, богатым нефтью. Я думаю, что все это требует создания совместного ресурсного центра в качестве начальных шагов, где стороны начнут общаться и думать о взаимных интересах", — подчеркнул Биназаде.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.