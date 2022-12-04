КИШИНЕВ, 4 дек — ПРАЙМ. Молдавские запасы газа составляют 230 миллионов кубометров, их хватит на два месяца в случае полного прекращения поставок, заявила в эфире радио Moldova премьер республики Наталья Гаврилица. Румынская компания Transgaz заявила о поставках газа в Молдавию

"У нас уже есть запасы на 230 миллионов, что позволяет нам пережить два месяца зимы, даже если весь объем поставок будет перекрыт завтра", — сказала она.

Гаврилица добавила, что все предпринимаемые властями страны действия в области энергетики позволяют получать доступ к запасам ежедневно, даже если "Газпром" прекратит поставлять необходимые объемы газа. "Газпром" ранее напомнил Молдавии о своем праве приостановить или полностью прекратить поставки российского газа при нарушении молдавской стороной обязательств по их оплате, что происходит регулярно.

Молдавия не имеет собственных хранилищ и хранит запасы газа на Украине и в Румынии.

В субботу глава "Молдовагаза" Вадим Чебан заявил, что с 4 декабря компания будет закупать природный газ госпредприятия Energocom, наравне с "Газпромом", чтобы иметь два источника поставок. Таким образом, общий суточный объем потребления Молдавии в декабре составит, по предварительным расчетам, 9,2 миллиона кубов природного газа.

Также в субботу стало известно, что румынская компания Transgaz произвела тестовую поставку газа в Молдавию по трансграничному газопроводу "Яссы — Унгены — Кишинев". В компании отметили, что в планах поставлять в Молдавию примерно миллион кубометров газа.