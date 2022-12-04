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В Нижневартовске прогремел взрыв бытового газа в жилом доме
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. В жилом доме Нижневартовска в ХМАО взорвался бытовой газ, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "В Нижневартовске на улице Мира, 6А... ПРАЙМ, 04.12.2022
энергетика, новости, газ, россия, нижневартовск, бытовой газ, взрыв газа
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МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В жилом доме Нижневартовска в ХМАО взорвался бытовой газ, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"В Нижневартовске на улице Мира, 6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Два человека пострадали", — заявил собеседник агентства.