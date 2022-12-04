МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. В жилом доме Нижневартовска в ХМАО взорвался бытовой газ, предварительно, два человека пострадали, сообщили РИА Новости в экстренных службах. В Молдавии сообщили, что направят газ в ПМР по контракту с "Газпромом"

"В Нижневартовске на улице Мира, 6А на втором этаже произошел взрыв бытового газа. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей. Два человека пострадали", — заявил собеседник агентства.