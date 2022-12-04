МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Взрыв бытового газа в Нижневартовске стал причиной гибели двух человек, восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. В Нижневартовске прогремел взрыв бытового газа в жилом доме

Сначала он сказал, что есть информация о десяти пострадавших, но позже уточнил, что среди них двое погибли.

"Два человека погибли, восемь пострадали", — заявил собеседник агентства.

По информации главы города Дмитрия Кощенко, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.

"По предварительной информации сотрудников ГО и ЧС, двое погибших, четверо пострадавших, трое в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом. Все пострадавшие находятся в окружной больнице", — написал он в своем Telegram-канале.

Кощенко уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.

Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей.