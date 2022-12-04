При взрыве бытового газа в Нижневартовске погибли два человека, восемь пострадали
МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Взрыв бытового газа в Нижневартовске стал причиной гибели двух человек, восемь пострадали, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.
Сначала он сказал, что есть информация о десяти пострадавших, но позже уточнил, что среди них двое погибли.
"Два человека погибли, восемь пострадали", — заявил собеседник агентства.
По информации главы города Дмитрия Кощенко, трое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом.
"По предварительной информации сотрудников ГО и ЧС, двое погибших, четверо пострадавших, трое в крайне тяжелом состоянии, один — в тяжелом. Все пострадавшие находятся в окружной больнице", — написал он в своем Telegram-канале.
Кощенко уточнил, что дом не газифицирован, предварительно, произошел хлопок газового баллона.
Для обогрева предоставлены четыре автобуса, решается вопрос о дополнительных. Для расселения жильцов будут представлены квартиры из маневренного фонда, добавил мэр.
Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в жилом доме на улице Мира в Нижневартовске в воскресенье вечером. Обрушились перекрытия второго и третьего этажей.
https://1prime.ru/gas/20221204/839047662.html