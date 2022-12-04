ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 дек — ПРАЙМ. После гибели двух человек из-за взрыва газа в жилом доме в Нижневартовске следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ. В Нижневартовске прогремел взрыв бытового газа в жилом доме

"Следственным отделом по городу Нижневартовску следственного управления СК России по ХМАО-Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — сказано в сообщении.

Пресс-служба уточнила, что в одной из квартир дома номер 6 по улице Мира в Нижневартовске произошел хлопок и последующее частичное обрушение второго и третьего этажей в третьем подъезде этого дома. По предварительным данным СК, в результате происшествия два человека погибли, не менее четырех получили вред здоровью различной степени тяжести.

Сейчас идет разбор завалов, добавили в ведомстве.