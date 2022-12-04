МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Количество погибших из-за вызванного взрывом бытового газа обрушения в жилом доме в Нижневартовске возросло до четырех, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в пятиэтажке в Нижневартовске

"Число погибших выросло до четырех", — сказал собеседник агентства.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 109 человек и 30 единиц техники, добавил он.

Бытовой газ взорвался в Нижневартовске около 16.00 мск в одной из квартир дома 6 по улице Мира в Нижневартовске, частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Согласно предварительным данным СК, не менее четырех человек пострадали.