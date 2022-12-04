АНКАРА, 4 дек — ПРАЙМ. Турция ведет подготовительные работы по проекту "газового хаба", предложенному российским лидером Владимиром Путиным, заявил президент страны Тайип Эрдоган. Новак: Россия прорабатывает механизмы запрета на применение потолка цен

Президенты России и Турции ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию. Центр распределения газа в рамках предложенного президентом РФ проекта хаба в Турции будет находиться во Фракии, европейской части страны, сообщал министр энергетики страны Фатих Донмез.

"…Работы по газу заканчиваются не только разработками на месторождениях в Черном и Средиземном морях. Как вы знаете, уважаемый господин Путин предложил нам создать в Турции газовый хаб для распределения газа в Европу. Сейчас мы занимается подготовкой к этому", — сказал Эрдоган на встрече с молодежью в городе Шанлыурфа на юго-востоке страны.