МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. После взрыва газа в жилом доме в Ярославле эвакуированы 44 человека, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.

"Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них — это дети", — сказано в сообщении.

По данным ведомства, информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.

Пресс-службы мэрии города сообщила, что один человек пострадал и был госпитализирован.

В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.