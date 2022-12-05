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В Ярославле эвакуировали 44 человека после взрыва газа в жилом доме
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. После взрыва газа в жилом доме в Ярославле эвакуированы 44 человека, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону. "Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них — это... ПРАЙМ, 05.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. После взрыва газа в жилом доме в Ярославле эвакуированы 44 человека, сообщает пресс-служба ГУМЧС по региону.
"Есть пострадавшие. Эвакуированы 44 человека, трое из них — это дети", — сказано в сообщении.
По данным ведомства, информация о взрыве газа в городе Ярославле на улица Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли.
Пресс-службы мэрии города сообщила, что один человек пострадал и был госпитализирован.
В пункте временного размещения находятся 19 человек, им оказана вся необходимая помощь.