СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Следственный комитет возбудил уголовное дело после взрыва бытового газа в доме в Ярославле
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ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. После взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщило СУСК по Ярославской области.
"По факту произошедшего <…> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — сказано в сообщении.
Следственное управление уточнило, что пострадавший 40-летний местный житель госпитализирован в медицинское учреждение.
Сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. По данным пресс-службы мэрии города, один человек пострадал и был госпитализирован.
https://1prime.ru/gas/20221205/839049456.html
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