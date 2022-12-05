ЯРОСЛАВЛЬ, 5 дек — ПРАЙМ. После взрыва бытового газа в жилом доме в Ярославле возбуждено уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщило СУСК по Ярославской области. В Ярославле в жилом доме произошел взрыв газа

"По факту произошедшего <…> возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", — сказано в сообщении.

Следственное управление уточнило, что пострадавший 40-летний местный житель госпитализирован в медицинское учреждение.

Сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщило, что информация о взрыве газа в жилом доме в Ярославле на улице Кузнецова поступила в 6.15. Есть обрушение чердачных перекрытий и кровли. По данным пресс-службы мэрии города, один человек пострадал и был госпитализирован.